В некоторых областях Украины сильно ухудшится погода

19 мая 2019 г. 12:03
Источник: Украинские новости

В Винницкой, Одесской и всех западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий до I уровеня опасности, желтого.

Об этом сообщает пресс-службе ГУ ГСЧС Украины от 19 мая.

"Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий в отдельных областях Украины! По данным УкрГидрометцентра, 19 мая в западных, Винницкой и Одесской областях грозы (I уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

При этом, по сообщению спасателей, 19-21 мая по Киевской области высокая (4 класса) пожарная опасность. 20-21 мая в районе Фастова чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

 

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