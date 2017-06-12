В некоторых районах Харькова временно прекращено водоснабжение

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 12 июня, временно отсутствует водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на ул. Роганской, 15 (п. №1, стояк), ул. Зубарева, 49 (п. №1, стояк), подача воды будет возобновлена до 20:00.

В Киевском районе, на ул. Метростроителей, 29 (п. №2, стояк), ул. Астрономической, 13 (п. №3, стояк), воду дадут до 20:00.

В Московском районе, на ул. Гвардейцев Широнинцев, 81 (п. №3), 93 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 90-а (п. №3 стояк), воду должны дать до 20:00.

В Основянском районе, на ул. Москалевской, 5 (п. №2, стояк), Гимназической набережной, 26 (п. №7, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 17:00, а на ул. Валдайской, 24-а (стояк), - до 20:00.

В Слободском районе, на ул. Зерновой, 6 (п. №10, стояк), воды не будет до 17:00; на ул. Танкопия, 14-а (п. №7, стояк), ул. Ньютона, 133 (п. №6, стояк), водоснабжение должны возобновить до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Деревянко, 1 (п. №3, стояк), ул. Тобольской, 45 (п. №3), подачу воды должны возобновить до 17:00; на ул. Деревянко, 7 (п. №6, спаренный стояк), 30, 32, 34, 36, 38, 40, ул. Тобольской, 41 (п. №2), - до 20:00.