В некоторых районах Харькова временно прекращено водоснабжение

В части домов некоторых районов города сегодня, 19 июня, временно отсутствует водоснабжение, сообщает сайт горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом водопроводных сетей.

Так, в Индустриальном районе, на ул. Грицевца, 11, 11-а, воду планируют включить до 20:00.

В Киевском районе, на ул. Метростроителей, 20 (п. №1, стояк), ул. Энтузиастов, 1 (п. №4, стояк), водоснабжение возобновят до 17:00.

В Московском районе, на ул. Валентиновской, 27-в (п. №5, стояк), воды не будет до 17:00; на ул. Гвардейцев Широнинцев, 50-в (стояк), ул. Познанской, 7 (п. №5, стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (п. №11, стояк), - до 20:00; в пер. Почтовом, 2-9, пер. Фейербаха, 1/3 - 1/3-б, ул. Чигирина, 1-13, на пр. Московском, 31, 39, 41, 43, 47, воду планировали включить до 21:00 18 июня.

В Немышлянском районе, на пр. Московском, 254-в (п. №2, стояк), водоснабжение возобновят до 20:00.

В Основянском районе, на пр. Гагарина, 80 (п. №3, стояк), воду должны дать до 17:00.

В Слободском районе, на ул. Александра Матросова, 8 (стояк), в пер. Зерновом, 6/3 (п. №1, стояк), на пр. Героев Сталинграда, 179 (подъезд), ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), воду включат до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Архитекторов, 24 (п. №8, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 17:00; на пр. Науки, 21-а (п. №4, стояк), - до 20:00.