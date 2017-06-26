В некоторых районах Харькова временно прекращено водоснабжение

В ряде домов некоторых районов Харькова сегодня, 26 июня, временно прекращено водоснабжение, сообщает сайт горсовета.

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", это связано с ремонтом водопроводных сетей.

Так, в Киевском районе, на ул. Героев Труда, 12-а, 12-б, водоснабжение планируют возобновить до 20:00.

В Московском районе, на пр. Тракторостроителей, 67-а (стояк), Салтовском шоссе, 157-а (п. №3, стояк), пл. Фейербаха, 16 (стояк), ул. Бучмы, 42-б (п. №2, стояк), ул. Героев Труда, 60-б (п. №7, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 62 (п. №3, стояк), 49-а (п. №2, стояк), воду включат до 20:00.

В Новобаварском районе, на пр. Ново-Баварском, 97 (п. №2, стояк), воду должны дать до 20:00.

В Основянском районе, на пр. Гагарина, 176 (к. №3 п. №1, стояк), воды не будет до 20:00.

В Слободском районе, на пр. Гагарина, 41-а (п. №4, стояк), бул. Жасминовом, 20-а (п. №1, стояк), воду включат до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Технической, 46-54, в пер. Блестящем, 3-15, на въезде Залютинском, 1-10, в пер. Залютинском, 1-13, на ул. Залютинской, 27-53, 2, 19, 19/1, 25, водоснабжение возобновят до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Шекспира, 11 (п. №3, стояк), ул. Клочковской, 195 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №9, подъезд), воды не будет до 17:00; на ул. Архитекторов, 26 (п. №2, стояк), ул. Космонавтов, 4 (п. №3, стояк), - до 20:00.