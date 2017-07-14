В некоторых районах Харькова временно прекращено водоснабжение

В части домов некоторых районов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом водопроводных сетей.

Так, в Киевском районе, на ул. Натальи Ужвий, 86 (п. №5), ул. Ярослава Мудрого, 7 (п. №5), водоснабжение планируют возобновить до 20:00.

В Немышлянском районе, на ул. Ощепкова, 16 (п. №3, спаренный стояк), воду включат до 17:00; ул. Амосова, 23 (п. №10), - до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Селянской, 22 (п. №2, стояк), ул. Кибальчича, 27 (п. №3), воду дадут до 20:00; ул. Некрасова, 1-53, ул. Лысенко, 1-15, 21, ул. Конотопской, 1-32, ул. Даргомыжского, 1-26, ул. Урожайной, 19-29, 31, - до 24:00.

В Основянском районе, на Мерефянском шоссе, 20 (п. №1, стояк), водоснабжение возобновят до 17:00; пр. Гагарина, 80 (п. №3, стояк), - до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Волонтерской, 68 (п. №3, стояк), ул. Игоря Муратова, 30 (стояк), ул. Ильинской, 61 (п. №4, стояк), воду включат до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Алексеевской, 14-б (п. №2, стояк), воду планируют включить до 17:00; ул. Есенина, 16 (п. №4), пр. Победы, 68-б (п. №6, стояк), 76 (п. №3, стояк), ул. Новгородской, 8 (п. №1-3), - до 20:00.