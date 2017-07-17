В некоторых районах Харькова временно прекращено водоснабжение

В домах некоторых районов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщает пресс-служба горсовета города Харькова, это связано с ремонтом водопроводных сетей.

Так, в Киевском районе, в пер. 1-м Лесопарковском, 7 (п. №2, стояк), воды не будет до 17:00.

В Московском районе, на ул. Бучмы, 52 (п. №4), ул. Героев Труда, 49 (п. №2, стояк), Салтовском шоссе, 147 (п. №3, стояк), ул. Дружбы Народов, 206 (п. №6, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 20:00; пр. Тракторостроителей, 65-д, - до 20:30.

В Новобаварском районе, на ул. Коростельской, 1-46, ул. Академика Богомольца, 7 (п. №2, спаренный стояк), ул. Свинаренко, 7 (п. №2, стояк), ул. Селянской, 22 (п. №2, стояк), воду планируют включить до 20:00.

В Основянском районе, в пер. Армянском, 2, 3/1, пер. Костюринском, 1, 3, 5, пер. Короленко, 2/13, на пр. Гагарина, 80 (п. №3, стояк), ул. Азербайджанской, 40 (п. №2), водут дадут до 20:00.

В Слободском районе, на ул. Танкопия, 24, 24-а, бул. Жасминовом, 20 (п. №9, спаренный стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), пр. Гагарина, 39 (п. №7, стояк), ул. Танкопия, 18-а (п. №1, стояк), ул. Зерновой, 55-в (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 177 (п. №10, стояк), водоснабжение возобновят до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Волонтерской, 70-а (п. №2, стояк), воду включат до 17:00; ул. Остапа Вишни, 10-54, - до 20:00.

В Шевченковском районе, на пр. Людвига Свободы, 39 (п. №1), ул. Ахсарова, 13(п. №11), ул. Есенина, 3 (п. №2), ул. Клочковской, 199 (п. №4, стояк), пр. Людвига Свободы, 20 (п. №5, стояк), ул. Балакирева, 20 (п. №5, стояк), ул. Шекспира, 11 (п. №2), воду дадут до 17:00, ул. Деревянко, 7 (п. №5, спаренный стояк), ул. Есенина, 19 (п. №2, стояк), ул. Космической, 11 (п. №1, стояк), пр. Науки, 74 (п. №3, стояк), - до 20:00.