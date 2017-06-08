В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 8 июня, временно отсутствует водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Киевском районе, на ул. Старошишковской, 11 (п. №1, стояк), воды не будет до 16:00, а на ул. Дружбы народов, 243 (п. №1, стояк), - до 20:00.

В Московском районе, на ул. Родниковой, 3 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 134 (п. №3, стояк), воду должны дать до 20:00; на ул. Бучмы, 20 (п. №4, 5, 6, подъезд), ул. Гвардейцев Широнинцев, 50-в (п. №5, стояк), - до 23:00 9 июня.

В Немышлянском районе, на ул. Амосова, 1 (п. №4, стояк), подачу воды возобновят до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Симферопольской, 18-24, ул. Болгарской, 18-40, ул. Пермской, 11-15, 25, 9, ул. Петра Болбочана, 1-11, ремонтные работы планируют завершить до 20:00.

В Основянском районе, на ул. Валдайской, 24-а, воду включат до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Волонтерской, 68-а (п. №3, стояк), подачу воды планируется возобновить до 17:00, а на ул. Беркоса, 26 (п. №2, стояк), - до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Академика Погорелова, 2-а - 50/19, ул. Солдатской, 3-19, пр. Людвига Свободы, 39-в (п. №1, стояк), 24 (п. №3, стояк), водоснабжение должны восстановить до 20:00.