В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 4 октября, временно отсутствует водоснабжение, сообщает сайт горсовета.

Как пояснили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтным работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на ул. Генерала Момота, 11 (п. №2, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 20:00.

В Киевском районе, на ул. Куликовской, 4-а, ул. Каразина, 17, ул. Гуданова, 12 (п. №1, стояк), воды не будет до 20:00; в пер. Шевченковском, 1-30-а, въезде Ладыгина, 2-20, пер. Ладыгина, 1-24, ул. Муромской, 7-68-б, в пер. Муромском, 8-63, проезде Дунаевского, 4-14, ул. Черновицкой, 1-30/2, ул. Барабашова, 30, 32, - до 22:00.

В Новобаварском районе, на ул. Академика Богомольца, 33 (п. №1, спаренный стояк), Григорьевском шоссе, 83-б (п. №1), воду должны включить до 17:00; на пр. Любови Малой, 24 ( п. №1, стояк), ул. Николая Бажана, 10 (п. №5, спаренный стояк), - до 20:00.

В Слободском районе, на пр. Героев Сталинграда, 161 (стояк), бул. Жасминовом, 10 (п. №1, стояк), пр. Льва Ландау, 16 (п. №9, стояк), ул. Танкопия, 8 (п. №4, стояк), воду дадут до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Резниковской, 1 (п. №3, спаренный стояк), в пер. Резниковском, 1 (п. №3, спаренный стояк), на ул. Холодногорской, 13 (п. №3, стояк), водоснабжение возобновят до 17:00; в пер. Клочковском, 27, - до 20:00.

В Московском районе, на ул. Маршала Батицкого, 22, ул. Героев Труда, 37-д (п. №6, стояк), воду должны дать до 20:00.

В Немышлянском районе, на пр. Московском, 142/2, воду включат до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. 23 Августа, 48, пр. Победы, 71-б (п. №2, стояк), 70 (п. №10,11, стояк), 72-в (стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №6, стояк), ул. Деревянко, 1 (п. №6, спаренный стояк), воды не будет до 17:00; на ул. Сумгаитской, 5 (п. №2), ул. Алупкинской, 20-27, 21, 23, 25, 27, ул. Береговой, 10-15, 9, ул. Дербентской, 50-82-а, - до 20:00.