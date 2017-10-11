В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

11 октября 2017 г. 10:29

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 11 октября, временно отсутствует водоснабжение,  передает пресс-служба горсовета.

Как пояснили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на пр. Московском, 312 (п. №1, стояк), ул. Мира, 10 (п. №3, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 20:00.

В Киевском районе, на ул. Академика Проскуры, 5-а (п. №1), воды не будет до 20:00.

В Московском районе, на пр. Тракторостроителей, 77 (п. №12, стояк), воду дадут до 17:00; на ул. Маршала Батицкого, 22, ул. Бучмы, 50 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №7), ул. Академика Павлова, 146 (п. №2, стояк), - до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Академика Богомольца, 33 (п. №1, спаренный стояк), пр. Ново-Баварском, 95 (п. №5, стояк), воду должны включить до 17:00; на пр. Ново-Баварском, 127 (п. №1, стояк), - до 20:00.

В Основянском районе, на ул. Гольдберговской, 96, водоснабжение возобновят до 17:00; на пр. Гагарина, 316-б (п. №1, стояк), - до 20:00.

В Слободском районе, на ул. Танкопия, 14 (п. №5, стояк), воды не будет до 20:00.

В Холодногорском районе, в пер. Чередниченковском, 7 (п. №11), на ул. Полтавский Шлях, 188-в (п. №1, стояк), 190 (п. №22, стояк), 190/2 (п. №2), воду дадут до 20:00; в пер. Клочковском, 4-30, - до 20:00 12 октября.

В Шевченковском районе, на пр. Победы, 70 (п. №12, стояк), водоснабжение должны восстановить до 17:00; на пл. Павловской, 5 (п. №1), - до 18:00; на пр. Победы, 70 (п. №10, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №7), ул. Деревянко, 7 (п. №1, спаренный стояк), ул. Шатиловской, 3 (п. №2, стояк), пр. Победы, 72-в (стояк), Бурсацком спуске, 3, 5, 7/14, - до 20:00.

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