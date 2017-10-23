В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

23 октября 2017 г. 10:08
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В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 23 октября, временно отсутствует водоснабжение, передает прес-служба горсовета.

Как пояснили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на пр. Индустриальном, 11 (п. №4, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 17:00; на пр. Александровском, 111 (п. №1, спаренный стояк), ул. Зубарева, 32 (п. №1), - до 20:00.

В Киевском районе, на ул. Академика Вальтера, 15 (п. №1), воду включат до 17:00.

В Московском районе, на ул. Гарибальди, 1 (п. №4, стояк), ул. Валентиновской, 21 (п. №1, стояк), 23-д (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 85 (п. №7, стояк), 103-б (п. №1, стояк), пр. Юбилейном, 59 (п. №7, стояк), ул. Героев Труда, 70 (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-б (стояк), воду должны дать до 20:00.

В Немышлянском районе, на ул. Благодатной, 2-а, воды не будет до 17:00.

В Новобаварском районе, на ул. Юрия Паращука, 7 (п. №3, стояк), водоснабжение возобновят до 20:00.

В Основянском районе, на пр. Гагарина, 176 (кор. №4, п. №3, стояк), воду должны включить до 20:00.

В Слободском районе, на ул. Александра Матросова, 14-а (п. №1, стояк), воду планируют дать до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Славянской, 4 (п. №1, спаренный стояк), воды не будет до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. 23 Августа, 70 (п. №5, стояк), водоснабжение возобновят до 17:00; на ул. Сумской, 3, - до 20:00.

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