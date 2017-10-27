В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 27 октября, временно отсутствует водоснабжение, передает пресс-служба горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на ул. Станкостроительной, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 16-а, 18, 22, водоснабжение планируется возобновить до 20:00.

В Киевском районе, на ул. Старошишковской, 9-а (п. №3, стояк), воды не будет до 20:00.

В Московском районе, на ул. Гвардейцев Широнинцев, 43-в (п. №1), воду должны дать до 20:00.

В Немышлянском районе, на пр. Московском, 254-б (стояк), воду включат до 17:00; на проезде Стадионном, 12/1 (п. №2, стояк), пр. Московском, 210/2 (п. №4, стояк), - до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Конотопской, 1-27/28, ул. Некрасова, 1-53, ул. Лысенко, 2-а, пр. Ново-Баварском, 28, ремонт закончат до 11:00; на Григоровском шоссе, 51 (п. №4, стояк), - до 20:00.

В Слободском районе, на пр. Гагарина, 175 (п. №3, стояк), воды не будет до 20:00; на ул. Александра Матросова, 14-а (п. №1, стояк), - до 17:00 28 октября; на пр. Героев Сталинграда, 154-а (п. №4, стояк), - до 20:00 28 октября.

В Холодногорском районе, в пер. Верховском, 6 (п. №1, стояк), водоснабжение планируют восстановить до 20:00.

В Шевченковском районе, на пр. Победы, 61, 61-а, 65, подачу воды планируют возобновить до 15:00; на пр. Людвига Свободы, 39 (п. №7, стояк), - до 17:00; на пр. Науки, 30 (п. №2, стояк), - до 20:00.