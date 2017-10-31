В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

31 октября 2017 г. 10:09
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В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 31 октября, временно отсутствует водоснабжение,  передает прес-службі горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на ул. Грицевца, 17-а (п. №2, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 17:00; на ул. Роганской, 11 (п. №4, стояк), 15 (п. №1, стояк), - до 20:00.

В Киевском районе, на ул. Старошишковской, 9, 9-а, ул. Маяковского, 15 (п. №2), воды не будет до 17:00; на ул. Сумской, 106, - до 18:00.

В Московском районе, на ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №7, стояк), пр. Тракторостроителей, 67 (п. №3, стояк), 69-а (п. №1, стояк), 124 (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова, 132-в (стояк), 140-д (п. №1, стояк), Салтовском шоссе, 157 (п. №5, стояк), воду должны дать до 20:00.

В Немышлянском районе, на ул. Амосова, 11, воду включат до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Пермской, 11 (п. №3, стояк), водоснабжение возобновят до 17:00.

В Основянском районе, на ул. Руставели, 46/48 (п. №6, стояк), пр. Гагарина, 176 (кор. №3, стояк), воды не будет до 20:00.

В Слободском районе, на ул. Каштановой, 4, 8, ул. Матросова, 1, 2, 8, 10, 12, 14, 16, ул. Ньютона, 113 (п. №2, стояк), ул. Костычева, 17 (п. №2, стояк), воду дадут до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Есенина, 9 (п. №1, стояк), водоснабжение планируется восстановить до 17:00; на ул. Солдатской, 3-50-а, ул. Бакулина, 3-а, 3-б, ул. Сумгаитской, 5-а, пр. Людвига Свободы, 35 (п. №2, стояк), ул. Тобольской, 33 (п. №2), - до 20:00.

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