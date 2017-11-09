В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 9 ноября, временно отсутствует водоснабжение, передает сайт горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на пр. Архитектора Алешина, 25, 29, 31, 33, воду должны включить до 17:00.

В Киевском районе, на ул. Алчевских, 1, воды не будет до 13:00; на ул. Шишковской, 12 (п. №3, стояк), - до 20:00.

В Немышлянском районе, на пр. Льва Ландау, 58/1 (п. №2), воду дадут до 20:00.

В Новобаварском районе, на бул. Профсоюзном, 64-а (п. №1), воду планирують включить до 17:00; на ул. Архангельской, 10-а (п. №3, спаренный стояк), ул. Академика Богомольца, 7 (п. №2, стояк), - до 20:00; на ул. Большой Жихарской, 1-292, ул. Томской, 1-102-а, ул. Владимира Сосюры, 1-27, ул. Кутаисской, 1-29, въезде Достоевского, 2-12, ул. Достоевского, 1-99, ул. Карьерной, 1-а-16, в пер. Маршака, 3-20, на ул. Гутянской, 1-17, ул. 1 Мая, 1-42, ул. Зеленой, 1-57, ул. Михаила Зеленина, 1-49, ул. Аверина, 1-17, ул. Мичурина, 1-53, ул. Никитенко, 1-39, в пер. 1-й Рудничном, 2-14, въезде Рудничном, 1-23, на ул. Семко, 1-81-а, ул. Срезневского, 1-35, пер. Томском, 2-12, ул. Хабаровской, 1-61, в пер. Хабаровском, 1-а-9, на ул. Камышовой, 1-129, ул. Чехова, 3-30, ул. Герцена, 1-84-а, ул. Бульварной, 2-40, ул. Лысенко, 1-90, ул. Щигровской, 3-77, пр. Ново-Баварском, 1-99, ул. Перовской, 1-52, ул. Крылова, 1-204, ул. Ломоносова, 2-109, ул. Радиотехнической, 2-39, в пер. Коксовом, 1-7, на ул. Коксовой, 1-53-а, ул. Минеральной, 1-40, ул. Ясные Зори, 1-43, ул. Северо-Кавказской, 1-56-б, ул. Удянской, 15-68, ул. Приамурской, 3-24, ул. Тираспольской, 13-15, ул. Восточной, 2-29, ул. Райгородской, 8-30, въезде Приамурском, 1-12, ул. Кибальчича, 1-157, ул. Московской, 1-46, ул. Конотопской, 1-114, ул. Тверской, 1-95, ул. Тимирязева, 1-24, пр. Ново-Баварском, 70, 93, 93-а, 95, 95-а, 97, 99, 83, 87, 91, 11/13, - до 24:00.

В Основянском районе, на пр. Гагарина, 316-в (п. №2, стояк), воды не будет до 20:00 10 ноября.

В Слободском районе, на бул. Жасминовом, 9 (стояк), ул. Морозова, 3 (п. №3, стояк), ул. Ньютона, 8 (п. №2, стояк), ул. Танкопия, 8-г (спаренный стояк), воду должны дать до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Старопрудной, 10, воду планируют включить до 18:00.

В Шевченковском районе, на ул. Клочковской, 321, 323, 325, 327, 329, 331а, водоснабжение восстановят до 15:00; на ул. Рудаковской, 1-33, в пер. Минском, 1-10, пер. Путиловском, 4-15, на ул. Коломенской, 62-84-а/73, пр. Науки, 64 (п. №7, стояк), в пер. Шекспира, 7 (п. №1, стояк), - до 20:00.