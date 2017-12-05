В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 5 декабря, временно отсутствует водоснабжение, передает сайт горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Киевском районе, на ул. Академика Проскуры, 3 (п. №5, спаренный стояк), ул. Шишковской, 8-а (п. №1, спаренный стояк), водоснабжение планируют возобновить до 20:00.

В Московском районе, на ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-а (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 162-а (п. №1, стояк), воды не будет до 20:00.

В Новобаварском районе, в пер. Титаренковском, 4, на ул. Власенко, 4 (стояк), пр. Любови Малой, 2-в (п. №2, стояк), ул. Кибальчича, 29 (п. №4), ул. Полтавский Шлях, 177-а, воду включат до 20:00; на ул. Полтавский Шлях, 177-а (кор. №3, п. №10), ул. Тимирязева, 28 (п. №4, стояк), - до 20:00 6 декабря.

В Слободском районе, на пр. Льва Ландау, 2 (п. №3, стояк), 12 (п. №14, стояк), ул. Киргизской, 6-б (п. №1, стояк), подачу воды планируют возобновить до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Славянской, 4 (п. №1, стояк), ул. Старопрудной, 4 (п. №2, стояк), водоснабжение возобновят до 20:00.

В Шевченковском районе, на пр. Людвига Свободы, 34 (п. №8), ул. Чичибабина, 7 (п. №1), воду должны включить до 17:00; на ул. Клочковской, 163-173, ул. Котельниковской, 11 (п. №1), п