В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 11 декабря, временно отсутствует водоснабжение, передает сайт горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на бул. Ивана Каркача, 75 (п. №2, стояк), ул. Грицевца, 20-а (п. №1, стояк), водоснабжение планируют восстановить до 20:00.

В Киевском районе, на ул. Академика Проскуры, 9 (спаренный стояк), воду должны дать до 17:00; в пер. 1-м Лесопарковом, 7 (п. №6, стояк), на ул. Академика Проскуры, 3 (п. №6, стояк), водоснабжение восстановят до 20:00.

В Московском районе, на ул. Бучмы, 12 (п. №4, стояк), ул. Валентиновской, 24 (п. №2, стояк), ремонт планируют закончить до 17:00.

В Новобаварском районе, на ул. Бульварной, 8, 10, пр. Ново-Баварском, 5, 6, 7, 9, 11/13, 103 (п. №4, стояк), ул. Кибальчича, 29 (п. №4, стояк), воды не будет до 20:00.

В Основянском районе, на пр. Гагарина, 254 (п. №1, стояк), наб. Гимназической, 12 (стояк), ул. Достоевского, 2 (п. №3, стояк), ул. Машинистов, 14, воду включат до 20:00.

В Слободском районе, на пр. Льва Ландау, 16 (п. №9, спаренный стояк), воду должны дать до 20:00.

В Холодногорском районе, в пер. Донбассовском, 17 (п. №3, стояк), пер. 3-м Таганском, 2-а (п. №3, стояк), водоснабжение планируют восстановить до 17:00; на ул. Холодногорской, 73-95, ул. Териховской, 24 (п. №2, стояк), - до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Клочковской, 163-173, 197 (п. №12, стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №7, стояк), ул. Культуры, 18 (п. №4, стояк), ул. Шекспира, 12-а (п. №2, стояк), пр. Победы, 66 (п. №3, стояк), 76 (п. №10, стояк), ул. Рымарсков, 23-а (п. №4, стояк), подачу воды возобновят до 20:00.