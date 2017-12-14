В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 14 декабря, временно отсутствует водоснабжение, передает сайт горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, в проезде Кольцевом, 1, 1-а, 1-б, 2-а, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2, на ул. Тархова, 1, 2, 3, 4, 13, 5, 6, 7, 8, 9, пр. Московском, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 296-б, 298, 300, 302, 302-а, 304, 304-а, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, ул. Ростовской, 3, 5, 7, 9, бул. Грицевца, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ул. Большой Кольцевой, 4, 6, 8, 14, 16, 116, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 136-а, 138, водоснабжение планируют возобновить до 10:00 15 декабря.

В Киевском районе, в пер. 2-м Лесопарковском, 4, 6, 7, 8, 8-а, 10, 10-а, 13-а, 14, пер. 1-м Лесопарковском, 1, 5, 7, 6, 8, 10, 12, ул. Старошишковской, 2, ул. Рудика, 1, 3, 5, 7, воды не будет до 20:00.

В Немышлянском районе, в пер. Оршанском, 2-20/56 (четные), воду включат до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Клочковской, 163-173, водоснабжение должны восстановить до 20:00.