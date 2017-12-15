В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 15 декабря, временно отсутствует водоснабжение, передает сайт горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на проезде Кольцевом, 1, 2, 1-а, 1-б, 2-а, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ул. Тархова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, пр. Московском, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 296-б, 298, 300, 302, 302-а, 304, 304-а, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, ул. Ростовской, 3, 5, 7, 9, б-ре Грицевца, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ул. Большой Кольцевой, 4, 6, 8, 14, 16, 116, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 136-а, 138, воду планируют включить до 10:00; на ул. 12 Апреля, 20 (п. №4у, стояк), - до 20:00.

В Киевском районе, на ул. Натальи Ужвий, 80 (п. №3, стояк), ул. Рудика, 3 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 4 (п. №1, стояк), воды не будет до 17:00.

В Московском районе, на ул. Бучмы, 16 (п. №1, стояк), 58-б (стояк), пр. Тракторостроителей, 162-а (п. №1, стояк), ул. Валентиновской, 58-б (стояк), ул. Леся Сердюка, 26 (п. №1, стояк), ул. Руслана Плоходько, 3 (п. №6, стояк), пр. Юбилейном, 70 (п. №2, стояк), подачу воды возобновят до 20:00.

В Немышлянском районе, в пер. Оршанском, 2-20/56 (четные), воду включат до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Тимирязева, 40 (п. №2, стояк), ремонтные работы планируют завершить до 17:00; ул. Тимирязева, 42 (п. №1, стояк), пр. Любови Малой, 30 (п. №1, стояк), ул. Пятисотницкой, 1/46-28, ул. Цементной, 1-11, ул. Коростельской, 1-46, ул. Старогригоровской, 1-41, - до 20:00.

В Основянском районе, на пр. Гагарина, 316-а (стояк), водоснабжение восстановят до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Благовещенской, 29-а (п. №1, стояк), воды не будет до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Коломенской, 27 (п. №3), пр. Победы, 67 (п. №1, стояк), воду планируют дать до 17:00; пр. Победы, 66 (стояк), - до 18:00; ул. Новгородской, 4 (п. №3, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 46-в (п. №1, стояк), ул. Клочковской, 197-в (п. №4), - до 20:00; ул. Клочковской, 163-173, - до 20:00 16 декабря.