В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 21 декабря, временно отсутствует водоснабжение, передает пресс-служба горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на ул. Душкина, 20 (п. №2), водоснабжение планируют возобновить до 17:00.

В Киевском районе, на ул. Натальи Ужвий, 104, воды не будет до 20:00.

В Московском районе, на ул. Гвардейцев Широнинцев, 18, 18-а, воду должны дать до 17:00; на ул. Героев Труда, 17 (п. №5), ул. Валентиновской, 46-а, ул. Евгеньевской, 23-36, ул. Халтурина, 4, 4-а, 8, 12, ул. Маршала Батицкого, 3, 7, 9, 10, 11, ул. Самсоновской, 35/13, 37, 39/14, - до 20:00.

В Основянском районе, на ул. Южной, 1-42, ул. Южнопроектной, 1-17, воду включат до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Отакара Яроша, 61 (п. №3, спаренный стояк), водоснабжение планируют возобновить до 17:00; на пр. Людвига Свободы, 39 (п. №5), ул. Отакара Яроша, 7 (п. №4), ул. Ахсарова, 15-а (п. №1, стояк), - до 24:00.