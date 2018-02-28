В Немышлянском районе - очередные прорывы на тепломагистрали

28 февраля 2018 г. 12:50
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Сегодня ночью Немышлянском районе произошла очередная авария на тепломагистрали.

Об этом сообщил депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк на своей странице в Фейсбук.

«Сегодня ночью жилые дома на Салтовке снова остались без тепла.
К 8 утра теплоснабжение было восстановлено. Ну как, восстановлено. Батареи еле-еле даже не теплые...
Всё дело в том, что на теплотрассе, которая проходит по ул.Благодатной ночью снова были прорывы», - написал на своей странице депутат.

Также Игорь Черняк сообщила. Что на месте прорыва работают аварийные бригады.

Теплоснабжение всего прилегающего района было переведено на параллельную линию.

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