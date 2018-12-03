В Немышлянском районе открыли мемориальную доску воину-афганцу

На здании Харьковской гимназии №14 открыли мемориальную доску воину-интернационалисту Николаю Алтунину, который погиб в Афганистане.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Здесь Николай Алтунин учился.

В честь открытия памятной доски гимназисты подготовили концерт-реквием.

В мероприятии приняли участие участники боевых действий в Афганистане, председатель Администрации Немышлянского района Татьяна Топчий, представители Харьковского городского союза ветеранов Афганистана, Союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов) Немышлянского района.

Присутствующие почтили память всех воинов, погибших в Афганистане, и возложили цветы к мемориальной доске.