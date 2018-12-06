В Немышлянском районе появилась мемориальная доска воину-афганцу

Мемориальную доску Евгению Довнарю, погибшему в ходе боевых действий в Афганистане, открыли 5 декабря в общеобразовательной школе №145 в Немышлянском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

В церемонии открытия приняли участие более 250 человек, среди них - представители общественных организаций «Харьковский городской союз ветеранов Афганистана» и «Союз ветеранов Афганистана Немышлянского района», участники боевых действий в Афганистане, председатель Администрации Немышлянского района Татьяна Топчий, а также школьники и жители района.

Перед присутствующими с литературно-музыкальной композицией выступили ученики старших классов. Участники мероприятия почтили память погибших в Афганистане минутой молчания.

Евгений Довнар родился в Харькове, окончил школу №145.

В Афганистане выполнял интернациональный долг с 1983 года. Принимал участие в 18 боевых операциях. В августе 1984 года в районе населенного пункта Астан мотострелковая рота, в которой он служил, была обстреляна противником. Отражая нападение, при смене огневой позиции был тяжело ранен осколками мины и скончался на поле боя.