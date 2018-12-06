В Немышлянском районе появилась мемориальная доска воину-афганцу

06 декабря 2018 г. 13:15
35 просмотров

Мемориальную доску Евгению Довнарю, погибшему в ходе боевых действий в Афганистане, открыли 5 декабря в общеобразовательной школе №145 в Немышлянском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета. 

В церемонии открытия приняли участие более 250 человек, среди них - представители общественных организаций «Харьковский городской союз ветеранов Афганистана» и «Союз ветеранов Афганистана Немышлянского района», участники боевых действий в Афганистане, председатель Администрации Немышлянского района Татьяна Топчий, а также школьники и жители района. 

Перед присутствующими с литературно-музыкальной композицией выступили ученики старших классов. Участники мероприятия почтили память погибших в Афганистане минутой молчания.
 
Евгений Довнар родился в Харькове, окончил школу №145. 
 
В Афганистане выполнял интернациональный долг с 1983 года. Принимал участие в 18 боевых операциях. В августе 1984 года в районе населенного пункта Астан мотострелковая рота, в которой он служил, была обстреляна противником. Отражая нападение, при смене огневой позиции был тяжело ранен осколками мины и скончался на поле боя.
 
Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен на городском кладбище. 
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.