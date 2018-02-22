В Немышлянском районе торговали нелегальным алкоголем

22 февраля 2018 г. 17:29
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В Немышлянском районе правоохранители выявили факт торговли алкоголем без акцизных марок.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Из помещения на улице Велозаводской полицейские изъяли около 30 литров разливочных спиртных напитков и 75 бутылок объемом 0,5 литра из помещения.

«По выявленным фактам составлен административный протокол по ч. 1 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) кодекса Украины об административных правонарушениях. Его уже рассмотрено в судебном порядке. По решению суда назначен штраф в размере 850 гривен и уничтожение изъятого алкоголя», - рассказал начальник Немышлянского отдела полиции Александр Козленко.

 

 

 

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