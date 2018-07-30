В Немышлянском районе в посадке поймали "изготовителей" наркотиков

30 июля 2018 г. 13:35
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Утром 28 июля во время патрулирования Немышлянского района Харькова в лесополосе патрульные обнаружили трех человек, которые изготавливали наркотические вещества.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Рядом с мужчинами находились пластиковые бутылки с веществом, похожим на наркотическое, и  посуда. Также рядом имелись остатки костра.

Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу.

Позже на улице Леся Сердюка правоохранители заметили мужчину, возле которого на земле находилась посуда, остатки неизвестных веществ и шприц с веществом, похожим на наркотическое.

По данному факту патрульные также на место вызвали следователей.

 

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