В Немышлянском районе в посадке поймали "изготовителей" наркотиков

Утром 28 июля во время патрулирования Немышлянского района Харькова в лесополосе патрульные обнаружили трех человек, которые изготавливали наркотические вещества.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Рядом с мужчинами находились пластиковые бутылки с веществом, похожим на наркотическое, и посуда. Также рядом имелись остатки костра.

Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу.

Позже на улице Леся Сердюка правоохранители заметили мужчину, возле которого на земле находилась посуда, остатки неизвестных веществ и шприц с веществом, похожим на наркотическое.

По данному факту патрульные также на место вызвали следователей.