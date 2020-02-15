В нескольких районах города отключено водоснабжение: адреса

Как сообщают в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно нет воды по следующим адресам:

ул. Светлая, 7-б (стояк) до 20:00 15.02.20 г.; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34-а (стояк) до 18:00 17.02.20 г.

А также:

Основянский район:

ул. Кооперативная, 5 (стояк) до 20:00 15.02.20 г.

Слободской район:

ул. Аэрофлотская, 2 (п. №1) до 20:00 15.02.20 г.; ул. Дизельная, 1-б (п. №3, стояк), ул. Плехановская, 41/43 (п. №2, стояк) до 20:00 17.02.20 г.

Шевченковский район:

ул. Белогорская (ч/с), ул. Котельниковская, 11, ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), ул. Балакирева, 50 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 62-г (п. №2, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №5, стояк) до 20:00 15.02.20 г.