В нескольких районах Харькова нет воды: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. 23 Августа, 70 (п. №6, спаренный стояк), ул. Клочковская, 191 (п. №3, спаренный стояк), ул. Есенина,10, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 13.04.20 г., пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк) до 20:00 14.04.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Матюшенко, 7 (п. №1, стояк), ул. Астрономическая, 35-и (п. №6, стояк), ул. Продольная (Киев.), 1 (п. №3, стояк) до 20:00 13.04.20 г.

Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №4, стояк), ул. Руслана Плоходько (Эйдемана), 13 (п. №1, стояк) до 20:00 13.04.20 г.

Основянский район:

ул. Южно-Проектная, 18 (п. №3, подъезд) до 20:00 13.04.20 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 14 (п. №5, стояк) до 20:00 13.04.20 г.