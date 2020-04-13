В нескольких районах Харькова нет воды: адреса

13 апреля 2020 г. 10:04
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Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. 23 Августа, 70 (п. №6, спаренный стояк), ул. Клочковская, 191 (п. №3,  спаренный стояк), ул. Есенина,10, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 13.04.20 г., пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк) до 20:00 14.04.20 г.

А также:                

Киевский район: 
ул. Матюшенко, 7 (п. №1, стояк), ул. Астрономическая, 35-и (п. №6, стояк), ул. Продольная (Киев.), 1 (п. №3, стояк) до 20:00 13.04.20 г.

Московский район: 
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №4, стояк), ул. Руслана Плоходько (Эйдемана), 13 (п. №1, стояк) до 20:00 13.04.20 г.

Основянский район: 
ул. Южно-Проектная, 18 (п. №3, подъезд) до 20:00 13.04.20 г.

Слободской район: 
ул. Танкопия, 14 (п. №5, стояк) до 20:00 13.04.20 г.

 

 

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