В нескольких районах Харькова отключено водоснабжение: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Самодеятельная (ч/с), ул. Залютинская (ч/с) до 20:00 22.04.20 г.
А также:
Новобаварский район:
ул. Власенко, 9 (п. №9, стояк) до 20:00 22.04.20 г.
Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 5 (п. №3, стояк), пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 22.04.20 г.
Шевченковский район:
пр. Независимости (Правды), 7 (п. №1, стояк) до 20:00 22.04.20 г.