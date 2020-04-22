В нескольких районах Харькова отключено водоснабжение: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Самодеятельная (ч/с), ул. Залютинская (ч/с) до 20:00 22.04.20 г.

А также:

Новобаварский район:

ул. Власенко, 9 (п. №9, стояк) до 20:00 22.04.20 г.

Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 5 (п. №3, стояк), пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 22.04.20 г.

Шевченковский район:

пр. Независимости (Правды), 7 (п. №1, стояк) до 20:00 22.04.20 г.