В Николаеве мужчину задержали за попытку подрыва своей квартиры

Правоохранители задержали жителя Николаева, который якобы хотел взорвать многоквартирный дом, открыв газ в своем доме.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Так, 3 сентября в полицию позвонил житель многоквартирного дома по улице Никольской и рассказал, что сосед признался ему, что якобы хочет подорвать собственную квартиру, где находилась и его мать.

Из-за возможной угрозы жизни людей и наличия запаха газа в здании правоохранители экстренно эвакуировали местных жителей, а работники службы газа быстро перекрыли газоснабжение в доме.

В это время в квартиру вернулся мужчина, где его и задержали полицейские.

Как сообщается, 40-летний мужчина утверждает, что такого не делал, ведь проходил лечение в медицинском учреждении. По словам его матери, он действительно находится на определенном медицинском учете с расстройством здоровья.

Задержанного мужчину доставили в отдел полиции.

Решается вопрос об уведомлении мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения.

Уголовное производство начато по статье по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 УКУ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия".

Задержанному грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.