 

В Николаевской области мужчина из ревности облил жену бензином и поджег

13 октября 2019 г. 17:00
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В Николаевской области 45-летний мужчина из ревности облил свою жену бензином и поджег.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области, 11 октября около 22:40 в селе Калиновка после совместного употребления алкоголя супруги решили поехать в Снигиревку.

Для поездки нужно было достать бензин, и за ним отправилась женщина.

Однако она долго отсутствовала, поэтому, когда вернулась, между супругами возник конфликт.

Во время ссоры мужчина облил жену тем же бензином, который она принесла, и поджег.

Поняв, что натворил, злоумышленник погасил пламя, однако 36-летняя потерпевшая получила серьезные ожоги.

Женщину госпитализировали, и сейчас она находится в больнице, а с мужчиной проводятся первоочередные следственные действия.

Супруги воспитывают трех несовершеннолетних детей, младшему из которых 11 лет.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение» и проводится расследование.

Ревнивцу грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 8 лет.

 

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