В ночь на 29 октября Украина перейдет на зимнее время

28 октября 2017 г. 10:36
Источник: Левый Берег
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В ночь с 28 на 29 октября Украина переведет часы на час назад.

Переход на зимнее время регламентирован постановлением Кабинета Министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года.

Согласно этому постановлению, ежегодно в последнее воскресенье октября в 4:00 часовая стрелка переводится на 1 час назад.

Зимнее время вводится для более эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии.

Как известно, впервые "летний" и "зимний" порядок исчисления времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. Переход на зимнее время и назад регулярно осуществлялся в СССР с 1981 года. В настоящее время на "летнее" и "зимнее" время переходят более чем в 110 странах мира.

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