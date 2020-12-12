В ночь с 13 на 14 декабря на небе можно будет наблюдать красивейший звездопад

В ночь с 13 на 14 декабря жителей Земли ждет интересное зрелище: пика достигнет метеорный поток Геминиды. В этом году пик приходится на период новолуния, а значит, небо будет ощутимо темнее и наблюдать падающие звезды можно будет без помех, сообщает ВВС.

По словам Патрисии Скелтон из Королевской обсерватории в Гринвиче, обычно метеорные потоки наблюдаются во время прохождения Землей через хвост кометы. Но звездопад Геминиды отличается, это хвост астероида Фаэтон.

Каждый год, когда наша планета попадает в поток обломков этого астероида, ночное небо расцвечивается падающими звездами, иногда по 150 за один час. Метеоры входят в плотные слои атмосферы на скорости около 35 км в секунду и, сгорая, оставляют в ночном небе желтые, голубые или зеленые штрихи.

Для того, чтобы наблюдать метеорный поток, следует уехать за город, чтобы не мешал свет. Падающие звезды могут появиться в любой точке неба, но радиант потока находится в созвездии Близнецов.