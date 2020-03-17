В Новобаварском отделе полиции – новый начальник

Руководство полиции Харьковской области представило личному составу нового главу подразделения полиции в Новобаварском районе Харькова.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, временно исполняющим обязанности Новобаварского отдела полиции стал подполковник полиции Юрий Жук.

Как отметил заместитель начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслав Крикун, который и представлял новоназначенного главу отдела полиции, Юрий Жук является опытным полицейским, долгое время работал на руководящих должностях.

Последние несколько лет он занимал должность заместителя начальника Новобаварского отдела полиции.