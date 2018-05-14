В Новобаварском районе задержали наркозакладчика

Днем 13 мая во время патрулирования на улице Малогончаровской полицeйские обратили внимание на парня, который вел себя подозрительно.
Увидев патрульных, он заметно занервничал.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
Пообщавшись с молодым мужчиной, правоохранители решили досмотреть его, и при проверке нашли у парня 14 пакетиков с веществом белого цвета, похожим на наркотическое.
Правоохранители вызвали на место следственно-оперативную группу.
В дальнейшем все обстоятельства будут устанавливать следователи.