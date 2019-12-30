В новогодние праздники на Харьковщине за безопасностью будут следить около 1300 правоохранителей

30 декабря 2019 г. 15:35
14 просмотров

Сегодня, 30 декабря, во время видеоселекторного совещания руководства ГУНП в Харьковской области, служб и подразделений полиции под председательством и.о. начальника областного главка Сергея Чижа обсуждались вопросы безопасности во время проведения массовых мероприятий на новогодние праздники на Харьковщине.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как отметил Чиж, в праздничную ночь на территории города и области планируется проведение 11 массовых мероприятий, участие в которых примут около 80 000 граждан. 

Особое внимание будет уделено обеспечению охраны порядка во время проведения мероприятий в центральной части Харькова. 

Всего для обеспечения безопасности граждан в Новогоднюю ночь на улицах Харькова и других населенных пунктов области, в харьковском метрополитене, на железнодорожных станциях и в других общественных местах, на маршрутах патрулирования будут задействованы более 1300 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии.

По словам Чижа, предусмотрено создание необходимого количества следственно-оперативных групп, проводятся инструктажи личного состава перед выходом на службу. 

«Полицейские нацелены на качественное выполнение своих обязанностей, на соблюдение дисциплины и законности», - отметил он.

Полиция обращается ко всем с просьбой не нарушать общественный порядок, соблюдать правила пожарной безопасности, дорожного движения, использования пиротехнических средств, быть осторожными при обнаружении подозрительных предметов и сразу сообщать о нарушениях на спецлинию полиции «102».

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.