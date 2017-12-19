В Новолуганском обстреляли харьковских актеров, которые приехали поздравить детей

Двадцать актеров Харьковского театра имени Т. Г. Шевченко, в свой выходной, выехали в Новолуганское Донецкой области, чтобы поздравить детей в садиках сладкими подарками, а взрослых жителей поселка спектаклем «Шельменко-Денщик». Но не успело представление подойти к концу, как террористы начали обстреливать из градов местный дом культуры.

Евгений Моргун, актер театра им. Шевченка

Когда я был на сцене, как раз мы играли сцену и начали звучать выстрелы, очень громко и очень близко, как бы я не знаю насколько близко к нам снаряды упали, потому что тяжело было оценить ситуацию и обстановку, всё довольно быстро происходило и накатом просто. Несколько подряд выстрелов и начало трясти здание и в один момент просто вырубился свет везде

Вследствие резкого обесточивания, говорят актеры, вспыхнула местная котельная, тушить пожар бросились все, кто чем мог, и в полной темноте. Женщин мгновенно эвакуировали в подвальное помещение. Спектакль так и не удалось завершить, но шевченковцы уверяют, что это не последняя благотворительная акция от их театра.

Роман Жиров, актер театра им. Шевченка

Зібралися дуже швидко, навіть знаєте підійшли до мене афганці ось знайшли декілька осколків з граду такий нам подарунок з того боку, від їхнього Миколая. Ми зібралися організовано, не включали світло в автобусі, нас поліція супроводжувала і ми потихеньку почали виходити з Новолуганського.

Здесь, в Харькове все это время не абы как переживали коллеги - шевченковцы. Директор театра признается, поняла бы, если бы труппа покинула декорации, было совсем не до них, но актеры этого не сделали. Привезли их невредимыми.

Маргарита Сакаян, директор театра им. Т.Г. Шевченка

Градом - это не просто, это очень серьёзные вещи. Конечно, подверглись опасности, слава богу, что вернулись живыми, но могло случиться, всё что угодно, вы же видите какие пули.

Сами же актеры признаются, почувствовав на себе дыхание смерти, просто не могут теперь забыть глаза детей, которые вынуждены жить все время под обстрелами, не имея возможности хоть что-то изменить.

Михаил Терещенко, актер театра им. Шевченка.

Та ось ці дітки підбігли і там хтось машинку просить, хтось цукерки, хтось каже я хочу трансформер, я хочу велосипед, санки. Девочка одна: "А я хочу, щоб був мир, пожалуй ста". У мене комок до горла підбіг, що я міг сказати?

Уже по дороге домой, говорит Михаил, им позвонила директриса детского сада в котором они побывали и сообщила, что в результате обстрела в двух их группах полностью разбита крыша.