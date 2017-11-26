В Новой Зеландии создали первого виртуального политика

Новозеландский изобретатель Ник Герритсен запустил первого в мире виртуального политика.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Tech in Asia.

Бот, который задуман как представитель женского пола, носит имя Сэм и общается на английском языке посредством Facebook Messenger.

Сейчас она может общаться с пользователями на ограниченное количество тем. Список опциональных бесед опубликован на ее сайте. В частности, темы касаются Новой Зеландии: политика в отношении жилья, образование, иммиграция.

Автор Сэм отмечает, что разработка еще несовершенна, но самообучаема. Герритсен рассчитывает, что первый в мире виртуальный политик сможет участвовать в парламентских выборах 2020 года. Предыдущие выборы состоялись в сентябре 2017 года.

Сама Сэм считает, что должна "заполнить дыру" между обещаниями политиков и реально принимаемыми ими законами.