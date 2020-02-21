В Новые Санжары к эвакуированным из Уханя украинцам приехали донбасские переселенцы

К эвакуированным из Уханя украинцам, которых накануне привезли из харьковского аэропорта в Полтавскую область и разместили в медцентре Нацгвардии в Новых Санжарах, приехали переселенцы с Донбасса.

Об этом сообщил в Фейсбук киевский журналист Владимир Рунец.

«Приехали переселенцы из Донецка. Привезли все, что смогли.

От интервью отказались, разгрузили машину и уехали», - написал он.

Также он опубликовал фото, на которых видно, что среди гостинцев, привезенных дончанами, были продукты питания: фрукты, кофе, сладкие напитки и сладости.

По его словам, свой поступок они объяснили так: «Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них».

Напомним, из-за приезда эвакуированных из Китая украинцев в Новых Санжарах вспыхнули беспорядки, в результате которых были задержаны 24 человека, принимавших участие в столкновениях с полицией.

Сегодня, 21 февраля, с утра в Новых Санжарах нет протестующих, все они разошлись по домам.