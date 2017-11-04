В ноябре украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад года

В ноябре можно будет наблюдать один из самых ярких звездопадов этого года – метеорный дождь Леониды. Леониды достигнут пиковой активности вечером 17 ноября.

Название Леониды он получил потому, что его радиант – точка на небе, из которой с точки зрения наблюдателя «падают» метеоры – находится в созвездии Льва.

Явление можно будет наблюдать с 14 по 21 ноября, в том числе и в небе над Украиной. Пиковых значений метеорный дождь достигнет вечером 17 ноября и лучшая активность ожидается в часы до рассвета 18 ноября.

Этот звездопад считается самым быстрым. Частицы пыли с кометы 55-Р\Temple-Tuttle попадают в атмосферу Земли со скоростью 159 тысяч миль в час.