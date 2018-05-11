В НРРУ отказали харьковскому КП в регистрации рекорда из-за негуманных методов работы

Представители харьковского КП "Центр обращения с животными" обратились в Национальный Реестр Рекордов Украины с заявкой на рекорд.

Об этом сообщила Лана Ветрова на своей странице в Фейсбук.

«Национальный Реестр Рекордов официально заявляет о категорическом отказе в любых контактах с предприятием, которое ввело в своих стенах конвейер смерти для бездомных животных», - написала руководитель реестра.

Как подчеркнула Лана Ветрова, в Национальный Реестр Рекордов входят достижения, которыми может гордиться Украина и каждый украинец.

«Поэтому сотрудничество с данным КП, которое цинично практикует массовое убийство животных, противоречит не только критериям деятельности Национального Реестра Рекордов, но и принципам человечности и гуманизма», - отметила Ветрова.

Национальный Реестр Рекордов отмечает, что сотрудничество с харьковским КП "Центр обращения с животными" возможна только при одном условии, а именно: изменении методов работы данного предприятия на гуманные.

«Учитывая вышесказанное, Национальный Реестр Рекордов оставляет за собой право отказать коммунальному предприятию "Центр обращения с животными" г. Харькова не только в обработке заявки, но и в любых других вариантах сотрудничества, пока ими не будет выполнено указанное требование», - заявила руководитель НРРУ.

Напомним, в 2017 году зоозащитница Зоя Савченко обвинила данное КП в уничтожении 20 тысяч животных в год за бюджетные деньги и требовала принять новую программу обращения с бездомными животными, а также уволить директора КП "Центр обращения с животными" Юлию Шаповалову и создать Наблюдательный совет из зоозащитников и волонтеров.

В горсовете отклонили требования активистки о лишении главы коммунального предприятия ее должности, мотивируя тем, что она привела неправдивые данные.