В НСЗУ рассказали, какие услуги госбольница может предоставлять платно, а какие – бесплатно

В Национальной службе здоровья Украины рассказали, какие услуги госбольница может предоставлять платно, а какие – бесплатно.

Как сообщается на сайте ХОГА, любая из почти 2500 коммунальных больниц, работающих по договору с НСЗУ, должна предоставлять пациенту бесплатную медицинскую помощь в рамках Программы медицинских гарантий.

Но есть ряд услуг, которые не входят в Программу медицинских гарантий. Их государственные медицинские учреждения могут предоставлять платно.

«Платно - это значит согласно перечню и тарифам, определенным владельцем больницы или уполномоченным органом. Оплата осуществляется исключительно в виде официальных платежей», - отмечают в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ).

Платными услугами, например, являются следующие:

- лабораторные, диагностические и консультативные услуги по обращениям граждан, оказываемые без направления врача, в частности - с применением телемедицины;

- коррекция зрения с помощью очков и контактных линз;

- протезирование, в том числе зубное, слуховое и глазное;

- медицинские осмотры, а именно: 1) для получения выездной визы (кроме служебных командировок государственных служащих и при выезде на лечение при наличии соответствующих медицинских документов); 2) профилактические медосмотры при приеме на работу и для получения удостоверения водителя транспортных средств. Кроме случаев, когда медицинские осмотры проводятся по направлениям органов государственной службы занятости. 3) Медосмотры для получения разрешения на право получения и ношения оружия гражданами; 4) периодические профилактические медицинские осмотры;

- оздоровительный массаж, гимнастика, бальнеологические процедуры с целью профилактики заболеваний и укрепления здоровья взрослого населения;

- лечение бесплодия, включая хирургические методы, искусственное оплодотворение и имплантацию эмбриона;

- пребывание в стационаре родителей в связи с уходом за детьми старше 6 лет, если это не обусловлено состоянием больного ребенка.

Весь перечень этих платных услуг определен в Постановлении Кабинета министров №1138 от 17 сентября 1996 г. «Об утверждении перечня платных услуг, которые предоставляются в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения и высших медицинских учебных заведениях».

Но все услуги, которые входят в Программу медицинских гарантий, предоставляются бесплатно. Для этого требуется электронное направление либо от врача первичного звена - педиатра, терапевта или семейника, с которым подписана декларация, либо от лечащего врача.