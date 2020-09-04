В НСЗУ рассказали о суммах, выплаченных медучреждениям за лечение пациентов с COVID-19

Медицинские учреждения в апреле-июле получили от Национальной службы здравоохранения почти 3,5 миллиарда гривен за предоставление помощи заболевшим коронавирусом.

Об этом сообщила пресс служба НСЗУ.

"НСЗУ выплатила почти 3500000000 гривен за предоставление медицинских учреждений помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него в апреле-июле", - говорится в сообщении.

В частности, финансирование получили:

2,5 миллиарда гривен - медучреждения, оказывающие стационарную помощь пациентам с COVID-19, их 260.

784 млн грн - 25 центров экстренной медицинской помощи.

147 млн ​​грн - медучреждения, в которых работают мобильные бригады, выезжающие к людям с подозрением на COVID-19. Сегодня их 935, в них работает почти 1600 мобильных бригад.

49 млн грн - медучреждения, которые предоставляли стационарную помощь пациентам с COVID-19 в апреле, но не входили в перечень больниц, определенных для госпитализации - выплаты от НСЗУ получили 144 таких больницы.

Напомним, сегодня в Украине новый антирекорд - 2723 случая заболевания коронавирусом за сутки.Таким образом, количество зараженных COVID-19 в стране превысило 130 000. Также на Харьковщине за сутки выявлено рекордное количество заболевших - 371 человек.