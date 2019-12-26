В ОБСЕ рассказали о количестве погибших гражданских на Донбассе в 2019 году

В течение 2019 года на Донбассе в результате обстрелов и подрыва на взрывных предметах погибли, по меньшей мере, 18 гражданских лиц с обеих сторон фронта.

Такие данные приводит Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

В этом году, по данным СММ ОБСЕ, на Донбассе погибло меньше гражданских, чем в прошлом.

Так, по состоянию на начало декабря 2018 миссия сообщала о 43 погибших и 179 раненых гражданских.

Тенденцию к уменьшению количества смертей среди гражданских на Донбассе отмечали и в ООН.

В ноябре 2019 в ответ на запрос "Радио Свобода" там сообщали о "низком количестве потерь среди гражданских лиц за весь период конфликта".

Правда, тогда называли большие цифры по сравнению подсчетам СММ. По данным ООН, в 2019 году на Востоке Украины погибли, по меньшей мере, 25 гражданских, еще 130 были ранены (в ООН и СММ ОБСЕ различные методики подсчета смертей, связанных с конфликтом).

Больше всего люди погибают от мин, из-за неосторожного обращения со взрывчаткой, а также в результате обстрелов.

Количество погибших украинских военных в 2019 и 2018-м остается примерно на одинаковом уровне - в оба года, по данным Генштаба ВСУ, боевые потери армии составили около ста бойцов.

"ДНР" и "ЛНР" данные о потерях своих формирований не публикуют. По версии разведки ВСУ, количество их погибших в боях больше потерь Объединенных сил.