В общежитии харьковского ПТУ проживают иностранцы-нелегалы

Харьковская местная прокуратура №4 через суд требует выселить и снять с регистрации иностранцев, которые нелегально проживают в общежитии одного из профессионально-технических училищ Харькова, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В суд прокуратура подала 3 исковых заявления.

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, в ходе изучения состояния соблюдения требований действующего законодательства при использовании государственного имущества, стало известно, что в общежитии профтехучилища в Московском районе незаконно проживают иностранные граждане.

"Это общежитие предназначен для проживания сотрудников заведения, его студентов и учащихся. Однако, иностранцы, которые там поселились, не учатся и не работают в учебном заведении, поэтому не имеют никаких законных оснований для проживания в общежитии", - пояснил Куприянов.