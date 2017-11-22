В общежитии харьковского ПТУ проживают иностранцы-нелегалы

22 ноября 2017 г. 11:08
135 просмотров

Харьковская местная прокуратура №4 через суд требует выселить и снять с регистрации иностранцев, которые нелегально проживают в общежитии одного из профессионально-технических училищ Харькова, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В суд прокуратура подала 3 исковых заявления.

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, в ходе изучения состояния соблюдения требований действующего законодательства при использовании государственного имущества, стало известно, что в общежитии профтехучилища в Московском районе незаконно проживают иностранные граждане.

"Это общежитие предназначен для проживания сотрудников заведения, его студентов и учащихся. Однако, иностранцы, которые там поселились, не учатся и не работают в учебном заведении, поэтому не имеют никаких законных оснований для проживания в общежитии", - пояснил Куприянов.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.