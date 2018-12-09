В Одессе автомобиль пробил дыру в стене исправительной колонии

В субботу вечером, 8 декабря, в Одессе автомобиль BMW на еврономерах пробил стену исправительной колонии №51 на Люстдорфской дороге.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Отмечается, что машина ехала в сторону Первой станции.

За рулем автомобиля была девушка, также в салоне находился пассажир - парень.

Девушка-водитель утверждает, что ее подрезала "Мазда", после чего авто влетело в столб и задом въехало в ограду.

И хотя ни водитель, ни пассажир авто не были пристегнуты, а подушка безопасности не сработала, никто из них в больницу не попал.

Сейчас дыру в стене заделывают работники пенитенциарной службы.