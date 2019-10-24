В Одессе мать бросила шестерых детей на улице на 2 суток (видео)

В Одессе мать бросила своих 6 детей на улице вместе с несовершеннолетним двоюродным братом. Дети провели на детской площадке и у пруда двое суток. Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам свидетелей инцидента, дети были почти голые и ели сырой лук.

Дети отвечали взрослым, что их на улице оставила мать, но за ними ухаживает дядя.

Двух младших детей отправили на обследование в больницу, остальных четырех – в приют.

На берегу пруда, где дети периодически гуляли, остались их вещи: одежда, белье, подушки и пустой пакет из-под молока.

В то же время в социальной службе объясняют, что 32-летняя мать вместе с детьми жила в деревне Подольского района.

В Одессу приехала на поиски работы, но из арендованного жилья семью выгнали.

Сейчас мать собирает документы, чтобы забрать малышей.