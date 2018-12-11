В Одессе от кори умер годовалый ребенок

11 декабря 2018 г. 16:07
Источник: РБК-Украина
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В Одесской городской инфекционной больнице сегодня ночью от кори умер ребенок. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Как сообщается, умершему мальчику был всего год и три месяца, он стал третьим ребенком в Одессе, погибшим от кори с начала 2018 года.

"По предварительным данным, Дима заразился в областной детской клинической больнице, где лежал с бронхитом. Когда его состояние ухудшилось, медики диагностировали воспаление легких и отправили в "инфекционку" (в истории болезни стояла пометка, что он контактировал с больным корью)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после стабилизации состояния ребенка выписали, а через пять дней ему снова стало плохо, и мальчика повторно положили в инфекционную больницу, где он тоже контактировал с возможным носителем кори.

Как сообщается, мать ребенка намерена заявить о случившемся в полицию.

По ее мнению, врачи халатно отнеслись к своим обязанностям.

 

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