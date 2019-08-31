 

В Одессе состоялся Марш равенства: трое нарушителей порядка задержаны

31 августа 2019 г. 16:30
Источник: Корреспондент.net
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На Приморском бульваре в Одессе в субботу, 31 августа, проходит Марш равенства за права ЛГБТ-сообщества, сообщает Думская.

Около 350 участников марша начали шествие с флагом-радугой – символом ЛГБТ- сообщества, под лозунгами: "Счастливые люди – счастливый город" и "Права человека — превыше всего".

На мероприятии присутствует делегация около 30 человек из Мюнхена, а также представители шести европейских посольств.

Также сообщается, что участникам шествия стремятся помешать представители отдельных религиозных и радикальных организаций. Особо активных молодых людей оттеснили правоохранители. Нескольких из них полиция задержала.

Как сообщил заместитель начальника полиции в Одесской области Сергей Махотин, для охраны правопорядка во время Марша равенства задействовали свыше 500 полицейских. Во время шествия за нарушение общественного порядка задержаны трое человек. Они доставлены в Приморский отдел полиции.

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