В Одессе вор украл из квартиры бизнесмена почти миллион долларов

29 июля 2018 г. 13:05
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В одном из столичных отелей полиция задержала 28-летнего подозреваемого в краже почти одного миллиона долларов из квартиры одесского предпринимателя.

По информации отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области, злоумышленника задержали уже через день после совершения кражи.

В квартиру предпринимателя, расположенной на последнем – 18-м этаже – правонарушитель пробрался, спустившись с крыши.

Через балконную дверь злоумышленник проник внутрь и стал собирать ценные вещи.

Когда он нашел тайник с деньгами - оставил сумки с вещами и, забрав деньги, ушел.

После кражи злоумышленника отвез в отель занкомый, который оказывал ему услуги в качестве таксиста.

Из отеля вор впоследствии отправился в Киев.

Полицейские установили личность вора.

Им оказался ранее судимый за имущественные преступления гражданин соседнего государства.

Мужчина "гастролировал" по Украине и обворовывал квартиры местных жителей.

Кроме того, его обоснованно подозревают в совершении на территории Одессы и области других преступлений, в частности разбоя.

Сейчас правоохранители проверяют его причастность к этим правонарушениям.

Во время задержания у мужчины изъяли сумку с похищенными деньгами, часть из которых он успел потратить на приобретение автомобилей, дорогих брендовых вещей и прочее.

Сейчас правонарушитель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также полицейские нашли водителя автомобиля, который предоставлял подозреваемому услуги в качестве таксиста.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Следствие по делу продолжается.

 

Видео: 

Одеські правоохоронці затримали «альпініста», який викрав з квартири одесита майже мільйон доларів

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