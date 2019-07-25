 

В Одессе задержали бывшего начальника полиции

25 июля 2019 г. 11:28
Источник: РБК-Украина
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Сегодня утром, 25 июля, в Одессе задержали бывшего начальника областной полиции Дмитрия Головина. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Указано, что он был задержан во время совместной спецоперации Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и при участии Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Бывшему начальнику полиции Одесской области инкриминируется причастность к уголовному правонарушению, предусмотренному ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Эта статья предусматривает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", - говорится в сообщении.

Руководство Нацполиции отмечает, что будет настаивать на объективном расследовании и привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством.

Напомним, в ноябре 2016 года начальником Главного управления Нацполиции Одесской области стал генерал полиции третьего ранга Дмитрий Головин. Заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой подчеркивал, что "Головин - опытный специалист, имеющий опыт оперативной работы в регионах нашей страны, последняя должность, которую он возглавлял - это Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины".

 

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