В одесской больнице пациенток снимали на видео во время прохождения УЗИ в гинекологии

27 ноября 2019 г. 19:35
Источник: ТСН.ua
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В кабинете врача Одесского областного онкологического диспансера обнаружили скрытую камеру, которой долгое время снимали проведение УЗИ пациенткам и продавали ролики на порносайтах.

Об этом свидетельствуют материалы дела из Единого судебного реестра.

"Неизвестный опубликовал сборник видеозаписей порнографического характера с камеры видеонаблюдения, которая установлена в Одесском областном онкологическом диспансере, в кабинете врача, который проводит процедуры УЗИ в гинекологическом отделении. В указанных видеоматериалах находятся записи от начала 2018 года до апреля 2019-го", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пациентам не сообщали о наличии камеры видеонаблюдения и осуществлении видеофиксации прохождения процедуры.

Правоохранители открыли уголовное производство и провели санкционированный обыск в помещении онкодиспансера, во время которого изъяли камеру видеонаблюдения, системный блок компьютера, роутер.

Кроме этого обыскали автомобиль Mazda 3, которым пользуется врач. В машине нашли и изъяли флеш-накопитель.

Также следователи обыскали автомобиль Peugeot и квартиру сотрудника компании Интернет-провайдера ООО "Лекол", которое осуществляет администрирование, настройку Интернета и других телекоммуникационных услуг на территории онкодиспансера, изъяв оргтехнику и накопители информации.

Суд наложил арест на изъятое имущество.

 

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