В мэрии Одессы идут обыски, проводится выемка документов

22 ноября 2019 г. 15:40
Источник: УНИАН
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Правоохранители проводят обыски в городском совете Одессы.

Как сообщил представитель Одесского городского совета, сегодня сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия на Думской площади – в юридическом Департаменте Одесского городского совета.

По данным представителя, аналогичные мероприятия правоохранители проводят в департаменте финансов и якобы в Департаменте по организации работы горсовета.

Сотрудники правоохранительных органов, как предполагается, Государственного бюро расследований и Генеральной прокуратуры, проводят, в том числе выемку документов.

Отмечается, что это может быть связано с работой коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы», которому горсовет неоднократно выделял значительные суммы денег из бюджета для погашения долгов, в том числе по заработной плате сотрудникам.

По информации мэрии, вчера, 21 ноября, городского голову Одессы Геннадия Труханова экстренно прооперировали. Диагноз Труханова не уточняется.

 

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